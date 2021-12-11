امتحان «EST».. طارق شوقى يوضح 6 أمور جدلية بشأن لطلاب الدبلومة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "توضيح لقضايا جدلية"، نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توضيحًا لـ 6 من القضايا الجدلية، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





والقضايا الجدلية التى وضحها وزير التربية والتعليم نرصدها لكم كما يلى:

(1) طلبة الدبلومة الأمريكية فى مصر متاح لهم امتحان الـ EST لدخول الجامعات الحكومية المصرية فى الوقت الراهن فى غياب الـ SAT، وكذلك لعدم وجود اتفاق حاكم مع الـ ACT، وما يزال يسرى قرار 14 فبراير كما هو بلا تغيير.

(2) طلبة الدبلومة الأمريكية فى الخارج الذين لهم إقامة شرعية دائمة ومسجلين بمدارس فى بلاد إقامتهم وغير مسجلين بمدارس مصرية متاح لهم الـ SAT أو الـ ACT فى بلد الإقامة نظرًا لعدم توفر الـ EST فى بلاد إقامتهم فى الوقت الراهن.

(3) الممنوع تماما هو سفر طلاب الداخل لأداء امتحانات الـ SAT أو الـ ACT خارج مصر لما يمثله هذا من مشكلات متعددة.

(4) شهادة الـ EST هى "شهادة دولية وليست مصرية" ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بوضع أو تصحيح امتحاناتها من قريب أو بعيد كما أعلنا مرارا وتكرارا رغم التشكيك المتواصل من أصحاب المصالح ومنظمى رحلات الشهادات المشبوهه.

(5) المطالبات بفصل تنسيق الخارج والداخل أو فصل تنسيق الـ SAT و الـ ACT عن الـ EST كلها من شأن وزارة التعليم العالى وليست قرار التربية والتعليم وتخضع لضوابط قانونية دقيقة.

(6) للتذكرة: تطبيق السوبر ماتشينج مستمر فقط لمن هم فى جريد 12 حاليا ولن يتم تطبيقه على الدفعات اللاحقة، لذلك من المهم أن يلتزم الطلاب فى جريد 11 أو الأصغر منهم بأداء امتحان من مصدر واحد.

وأوضح شوقى أن وزارة التربية والتعليم لا تمنح شهادات دولية سواء الأمريكية أو غيرها، ولذلك فهى غير مسؤولة عنها أكاديميا، ولكن الوزارة تعتمد معادلة الشهادات الدولية بالثانوية العامة وتخاطب التعليم العالى ومكتب التنسيق بذلك.