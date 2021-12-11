الوزراء يشدد على التنسيق مع القيادات الشعبية للتشجيع على تلقى لقاح كورونا

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين على ضرورة بذل أقصى الجهود والتنسيق مع القيادات الشعبية؛ لتشجيع المواطنين على تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا فى هذا الصدد أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات، وهو ما يستلزم إيلاء اهتمام كبير من جانب المحافظات التى لا تتمتع بمعدلات ترقى للمستوى المأمول فى تلقى التطعيمات.

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