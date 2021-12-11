البحوث الفلكية: الكويكب نيريوس فى مسافة بعيدة وآمنة عن الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الكويكب نيربوس 4660 مر اليوم قريبا من الأرض، بمسافة نسبية مقدارها 10 مرات المسافة بين الأرض والقمر.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، إن الزخم على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الاعلام، هو تزامن اقتراب الكويكب مع اقتراب مذنب أخر وهو "مذنب ليوناردو" فى نفس اليوم، وهذا ما جعل بعض المتابعين لديهم لبس بين المذنب والكويكب.

وأشار الدكتور جاد القاضي، إلى أن كلا المذنب والكويكب فى مسافة بعيدة وأمنة عن كوكب الأرض، لذلك لا يوجد أي مشكلات منهم ولا أي خطورة على الكوكب، موضحا إنه مع هذه المسافة الكبيرة أي كان حجمه فهو لن يسبب أي مشاكل على الأرض، لكن إذا كان قريب، أو دخل بالقرب من الأرض فى المسافة بينها وبين القمر من المتوقع أن يكون له تبعات عليها.