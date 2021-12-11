رئيس الوزراء يوجه بحصر شامل لكل مواقف سيارات ”السرفيس” بالمحافظات لتطويرها

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات "السرفيس" بالمحافظات، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا، خلال الاجتماع، على ضرورة إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية، وكذا المحافظات الأكثر إنجازا في هذا الملف الحيوي.

كما أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم اتخاذ 22 إجراء لمواجهة تقلبات الطقس وموجة الأمطار الغزيرة، كما استعرض جهود إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري والأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الفترة اعتبارا من 23/7/2017 وحتى الآن شهدت تعديات وصلت إلى نحو 281 ألف حالة تعدٍ على 14 ألف فدان، وتمت إزالة 215 ألف حالة تقريبا على 12300 فدان، لافتا في السياق نفسه إلى أن العام الحالي اعتبارا من أول يناير وحتى الآن، شهد تعديات بلغت نحو 22 ألف حالة تعدٍ بمساحة 994 فدانا، تمت إزالة أكثر من 550 فدانا منها.