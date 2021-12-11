/665483/فرقة-شارموفرز-تبهر-الجمهور-بحفلها-في-الإسكندارية-صور

تألقت فرقة شارموفرز، بحفل استقبال ضخم للطلاب الجدد وذلك بمقر الاكاديمية البحرية بأبو قير في الإسكندرية بحضور الآلاف، وأبهرت الجمهور بأدئها المتألق والمبدع.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل شارموفرز بالإسكندرية

وقدمت الفرقة خلال الحفل باقة من أروع أغنياتها وهي: “ "دنيا" ،" نميمة" ، "كوكب" ،"بووت" ، "رقصت" ، "انفصام"، "خمسة سنتى"، "مش فارقة"، "خلاص هسيطر"، و"حزينة" وغيرها.

الحفل من تنظيم الـdj العالمي ياسر الحريري الذي أحيا أولى فقرات الـ welcome party، الذي تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من إضاءة وfire show لوليد الحريري ومسرح تامر فوزي.

نبذة عن شارموفرز

شاموفرز، فرقة موسيقية مصرية، تشكلت في القاهرة عام 2012. وتعتبر من أكبر الفرق الموسيقية في مصر، بدأت الفرقة بعضوين وهم محمد العرقان وأحمد بهاء في بيت محمد العرقان. وفي 12 مايو 2012 اصدرة الفرقة أول أغنية لهم باسم "A Chat in the garden" باللغة الإنجليزية، صدرت على موقع اليوتيوب وكان لها ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أغنية "البوكسر" وكان لها رد فعل أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نسبة مشاهدات كبيرة.

في أبريل 2014 كان أول ظهور للفرقة في التلفزيون مع باسم يوسف في برنامج البرنامج، وفي 2 مايو 2014 صدرت أول حفلة لهم وحضر الحفل 2,800 شخص وكان العدد رقم قياسي في مصر لأول ظهور لفرقة أمام الجمهور.

كان لشارموفرز تواجد ملحوظ وفعال في حفل "London Sound" وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، بلغ 12,000 شخص.

إنضم للفريق أكثر من عضو علي مدار تاريخه القصير وعز شهوان أشهر من انضم للفريق و ظهر معهم في كليب "5 سنتي" قبل ان ينفصل عن الفريق بعد خلافات وأصبح الفريق مكون من بهاء ومحمد بالإضافة لعازفين الآلات المختلفة