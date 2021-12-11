/665488/أنور-سلامة-كارلوس-كيروش-لا-يستمع-إلى-مساعديه-وهناك-فارق-بين-اللاعب-المحلي-والدولي

أكد أنور سلامة، نجم الأهلي السابق، أن أداء منتخب مصر أمام الأردن لم يكن مقنعاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن " "لا أعلم هل يتشاور كارلوس كيروش مع الجهاز المعاون، أعتقد أن هذا الأمر لا يحدث خلال المباريات".

وزاد "مستوى المنتخب أمام الأردن في الشوط الأول لم يكن جيداً وكان هناك تراخي وعدم البداية بتشكيل مميز منذ البداية وهذا الأمر يحدث كثيرا".

وواصل "إختيارات كارلوس كيروش مع متنخب مصر ليس فيها عناصر جديدة، وهناك إختلاف بين اللاعب الدولي والمحلي، وبعض اللاعبين لا يستحقوا التواجد مع الفراعنة".

واختتم "اللاعبين الكبار أمثال الشناوي والونش وحجازي وحمدي فتحي يقدموا مستويات جيدة، والمنتخب يحتاج لإعادة هيكلة خلال الفترة المقبلة، ومنتخب الأردت افوق على مصر في كل شئ".

كأس العرب.. دكة بدلاء منتخب مصر تنقذ كيروش أمام الأردن

حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

كاس العرب 2021 : مصر 0 - 1 الاردن | هدف الاردن الاول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/1PXH5QFYMB — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 11, 2021

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعنة وأضاعوا فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.

ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن.

هدف منتخب مصر الأول على الأردن عن طريق مروان حمدي.#FIFArabCup | #مصر_الأردن | #كأس_العرب pic.twitter.com/2iHPRY6jxu — الكرة الأوروبية | كأس العرب قطر 2021 (@UEFAWORLD2022) December 11, 2021

وفي شوط اللقاء الثاني بدأ منتخب مصر بشكل جيد وأضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين فيصل، بعد تمرية متقنة من مروان حمدي ولكنها كانت قوية بعض الشئ.

وحاول منتخب مصر أن يغيرالنتيجة في الشوط الثاني ولكن دفاعات الأردن حافظت على شباكها، وظهرت بعض الخطورة على منتخب مصر من خلال الهجمات المرتدة القليلة للأردن في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 دخل محمد شريف بدلاً من حسين فيصل، كما دخل أفشة ومهند لاشين في الدقيقة 72 بدلاً من حمدي فتحي ومصطفى فتحي.

وتقدم أحمد رفعت بالهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 99 من الشوط الأول من الوقت الإضافي، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف ليضعها على يمين الحارس.