الخارجية تعزى الولايات المتحدة فى ضحايا الإعصار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث، فى تدوينة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نعرب عن خالص التعازى والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار الذى ضرب عددا من الولايات، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، كما نتقدم بصادق التعازى لذوى الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين".
وتابع: "نؤكد على التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الظرف الصعب".
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