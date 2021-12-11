بحث التعاون الإعلامى بين مصر والسعودية فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين مع الرئيس التنفيذى لهيئة الإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثى، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامى خصوصا فى مجال التعاون فى تطوير المحتوى، وفى المجال الهندسى وتكنولوجيا الاتصال، وفى المجال الإخبارى والانتاج البرامجى المشترك والتدريب.





وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان، اليوم السبت، أن اللقاء جاء على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية حاليا .

وبحث الجانبان خلال اللقاء ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامى بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهنى والاقتصادى معا.

وأكد زين على ضرورة التنسيق والتواصل مع الجانب السعودى لتفعيل العمل الإعلامى المشترك من خلال التبادل البرامجى الإخبارى وإمكانية المشاركة فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث والقضايا الهامة وأيضا تفعيل التعاون فى الإنتاج البرامجى وتكثيف الدورات التدريبية.

وفى السياق، أكد الحارثى على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، واصفًا العلاقات بالقوية والتاريخية، موضحا أنه من الضرورى العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامى بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا إعلاميا مثمرا بين الهيئة الوطنية للإعلام المصرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودى.

وتطابقت وجهات نظر الجانبين فى ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعى.