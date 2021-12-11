وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان، اليوم السبت، أن اللقاء جاء على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية حاليا .
وبحث الجانبان خلال اللقاء ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامى بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهنى والاقتصادى معا.
وأكد زين على ضرورة التنسيق والتواصل مع الجانب السعودى لتفعيل العمل الإعلامى المشترك من خلال التبادل البرامجى الإخبارى وإمكانية المشاركة فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث والقضايا الهامة وأيضا تفعيل التعاون فى الإنتاج البرامجى وتكثيف الدورات التدريبية.
وفى السياق، أكد الحارثى على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، واصفًا العلاقات بالقوية والتاريخية، موضحا أنه من الضرورى العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامى بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا إعلاميا مثمرا بين الهيئة الوطنية للإعلام المصرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودى.
وتطابقت وجهات نظر الجانبين فى ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحث التعاون الإعلامى بين مصر والسعودية فى مختلف المجالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.