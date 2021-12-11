أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة جرّاء الهجومين اللذين شهدتهما خلال الأيام الماضية واستهدفا حافلة ومسجدا، ما أسفر عن عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.
وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، - فى بيان صحفى لوزارة الخارجية- على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة فى هذا الظرف الأليم.
وشددت مصر على تضامنها مع نيجيريا فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جرّاء الهجومين اللذين استهدفا حافلة ومسجدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.