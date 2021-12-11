بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من 19-22 ديسمبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة: إن الاستعدادات جارية لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجارى، مؤكدا على أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة لهذه الحملة فإن الأمر يتطلب تحقيق تنسيق عال مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال في فترات العمر المستهدفة على التطعيم بالمحافظات كافة، مؤكدا أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم من قطاعات الوزارة؛ بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال في المواعيد المحددة.

وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الموقف التنفيذى للتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتوافر لدينا حاليا ما يزيد على 50 مليون جرعة لقاح جاهزة لتطعيم المواطنين، متوجها بالشكر، في سياق حديثه، للمحافظين على جهودهم وتعاونهم في العمل على تطعيم المواطنين، وهو ما ظهر في تحقيق بعض المحافظات معدلات تطعيم عالية للغاية للأعداد المستهدفة، مستدركا بأن هناك بعض المحافظات الأخرى نعمل حاليا، بالتنسيق مع المحافظين، على زيادة معدلات تلقي المواطنين اللقاحات بها.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن استعداد الوزارة لتوفير مراكز تطعيم ثابتة، وكذلك سيارات متنقلة تحقيقا لهذا الهدف القومي المهم.