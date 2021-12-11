الأرصاد تحذر : انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الإثنين

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.
وقالت شاكر خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم السبت ، "إنه اعتبارا من بعد غد الإثنين ستبدأ درجة الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 19 درجة بنهاية الأسبوع، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية.
أوضحت:" يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا، وبارد ليلا، وتظل الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس ولكنها تزول فور سطوع أشعة الشمس.
أشارت شاكر إلي ان البلاد تشهد حالة من الاستقرار تستمر حتى غد الأحد، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي بنحو 5 درجات، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدا 25 درجة.
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