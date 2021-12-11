/665490/أنور-سلامة-كارلوس-كيروش-مش-بيحب-أفشة-وشريف-وقائمة-المنتخب-بها-بعض-العوار

أكد أنور سلامة، مدرب الأهلي الأسبق، أن مستوى لاعبي مصر أمام الأردن بكأس العرب كان غير جيداً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك بعض اللاعبين أقل من المستوى للتواجد داخل منتخب مصر، ويجب الإستعانة بالخبرات من أجل عودة الريادة للكرة المصري، وأن أحمد رفعت مازال لم يقتع تفسه".

وزاد "الأردن تفوقت على مصر في كل شئ، وكانت أفضل من مصر، واللاعبين مش عارفين يوقفوا الكورة على الأرض".

وتابع "لابد أن يتحدث أحد مع كارلوس كيروش، وأفشة وشريف لابد أن يتواجدوا في التشكيل الرئيسي للمباريات، وكأس العرب بطولة مهمة وبها فنيات عالية للغاية".

وزاد "طريقة اللعب من الممكن أن يتم تغييرها خلال المباراة ولم يمكن أن يتم تثبيتها، والأهم هو تكتيك المدرب خلال المباراة والتدريبات التي تعودت عليها اللاعبين".

واختتم "لا توجد أي جمل تكتيكية خلال المباراة، وهناك لاعبين يريدوا المراوغة فقط دون إفادة المنتخب، وبعض القائمة يشوبها بعض العوار".

أنور سلامة: كارلوس كيروش لا يستمع إلى مساعديه.. وهناك فارق بين اللاعب المحلي والدولي

أكد أنور سلامة، نجم الأهلي السابق، أن أداء منتخب مصر أمام الأردن لم يكن مقنعاً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن " "لا أعلم هل يتشاور كارلوس كيروش مع الجهاز المعاون، أعتقد أن هذا الأمر لا يحدث خلال المباريات".

وزاد "مستوى المنتخب أمام الأردن في الشوط الأول لم يكن جيداً وكان هناك تراخي وعدم البداية بتشكيل مميز منذ البداية وهذا الأمر يحدث كثيرا".

وواصل "إختيارات كارلوس كيروش مع متنخب مصر ليس فيها عناصر جديدة، وهناك إختلاف بين اللاعب الدولي والمحلي، وبعض اللاعبين لا يستحقوا التواجد مع الفراعنة".

واختتم "اللاعبين الكبار أمثال الشناوي والونش وحجازي وحمدي فتحي يقدموا مستويات جيدة، والمنتخب يحتاج لإعادة هيكلة خلال الفترة المقبلة، ومنتخب الأردت افوق على مصر في كل شئ".