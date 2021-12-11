/665492/أيمن-عويان-مصر-حققت-نجاحات-كبيرة-في-حقوق-الأنسان-خلال-السنوات-الأخيرة

أكد المستشار أيمن عويان، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة وعضو الهيئة العليا للحزب، أن ملف حقوق الانسان من أبرز الملفات التى شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، موضحا أن مصر حققت نجاحات كبيرة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.

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وأضاف عويان، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الجمهورية الجديدة تهتم بحقوق الإنسان وظهر ذلك بوضوح مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من لأجل تعزيز هذا الملف وضمان حياة كريمة للجميع.

وأشار أمين حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة، إلي أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر من أهم خطوات ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بين المصريين، حيث تهدف إلى تغير حياة ملايين المواطنين بالقرى والنجوع والمدن للأفضل وخففت عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية.

أيمن عويان: مصر حققت نجاحات كبيرة في حقوق الأنسان خلال السنوات الأخيرة

وأوضح أيمن عويان، أن الدستور المصري أكد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بضمان كافة حقوق المرأة؛ إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لافتا إلي أن نأمل بمزيد من الخطوات التي تعزيز ذلك وخاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ ومحاكمة المواطن أمام المحاكم العادية وتلك الخطوة الهامة نشيد بها.