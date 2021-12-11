/665494/قتل-زوجته-وألقى-نفسه-من-الدور-الـ-12-الأمن-يكشف-غموض-جريمة-شبرا-الخيمة

كشفت أجهزة أمن القليوبية غموض واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في وجود أطفاله الثلاثة، وإلقاء نفسه من الدور الثاني عشر بشبرا الخيمة.

دوت الخليج

وتبين أن مرتكب الواقعة مريض نفسي ويعاني من اضطرابات عقلية ويخضع للعلاج.

الأمن يكشف غموض جريمة شبرا الخيمة

تحرر محضر في الواقعة وأجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة لمكان الواقعة وأمرت بالتحفظ على بعض الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة إلقاء قاتل زوجته لنفسه عقب الحادث مباشرة من الدور الـ12 في العمارة التي يقطنون بها بشبرا الخيمة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة والقاتل والتصريح بالدفن عقب ذلك.

هذا وشهدت منطقة العوائد بالإسكندرية، أول أمس الخميس، مصرع شاب، بسبب خلافات الجيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد طعنه بسلاح أبيض، حيث تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشادة وجثة شاب بمنطقة العوائد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالأنتقال والفحص أتضح وجود جثة "م. ع" 31 سنة، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيقات ومعاينة الجثة.

القبض على المتهم

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتم إلقاء القبض على المتهم فى الواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر أكد مصدر أمني، كواليس جديدة في واقعة انتحار شاب داخل شقته شنقاً بالجيزة، بأن الشاب اقدم علي الانتحار بسبب مرورها بأزمه نفسيه بسبب خلافات عاطفيه مع خطيبته، ولا شبهه جنائية في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجده، مفادها بالعثور علي جثة شاب مشنوق داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالأنتقال والفحص أتضح وجود جثة شاب معلق بحبل في جنش حديدي.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الشاب كان يمر بأزمه نفسه بسبب خلافات عاطفيه مع خطيبته، ولا شبهه جنائية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.