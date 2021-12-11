/665496/كأس-العرب-نهاية-الشوط-الأول-بالتعادل-بين-المغرب-والجزائر

أنتهى الشوط الأول بمباراة المغرب أمام الجزائر بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس العرب 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط.

وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

ريس مبولحي، حسين بن عيادة، إلياس شتي، عبد القادر بدران، محمد أمين طوغاي، سفيان بن دبكة، حسام الدين مريزيق، يوسف بلايلي، ياسين براهيمي، طيب مزياني، مروان زروقي.

تشكيل المغرب:

أنس الزنيتي – سفيان البوفتيني – بدر بانون – محمد الشيبي – محمد الناهيري – يحيى جبران – وليد الكرتي – عبد الاله الحافيظي – اسماعيل الحداد – أشرف بن شرقي – سفيان رحيمي.

صراع العمالقة.. بين المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب

يدخل منتخب المغرب أمام نظيرة الجزائري، اليوم السبت على ملعب "المنامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حقق المنتخب الجزائري الفوز في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات للمنتخب المغربي، في حين انتهت 9 مباريات بنتيجة التعادل.

فيما آخر مباراة جمعت المغرب والجزائر إلى عام 2011، وانتهت وقتها بفوز “أسود الأطلس” بنتيجة 4-0.

وحقق منتخب المغرب الفوز الثاني ببطولة كأس العرب، وهذه المرة أمام الأردن برباعية نظيفة.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.

نتيجة مباراة مصر والأردن

حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.