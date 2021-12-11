فحص 2413 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، فى دمياط، إنه تم تنظيم قافلة طبية فى قرية الضهرة مركز فارسكور قامت بالكشف بالمجان على 2413 مواطنا على مدار يومى الجمعة والسبت.





وأضاف الدكتور عبدالجواد أنه تم تحويل 32 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لــ 10 حالات، إلى جانب إجراء 454 تحليلا معمليا وفحص 70 حالة بالسونار وإجراء 50 أشعة تشخيصية، بالإضافة لصرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا. يأتى ذلك خلال متابعة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا فى القرى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة تضم كافة التخصصات الطبية وصيدلية ووحدتين للأشعة والسونار ومعملا؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى المناطق كافة.

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