استمارة امتحان الشهادة الإعدادية.. رابط التسجيل والخطوات

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة بيانات الطلاب على موقع بيانات التلميذ وتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس بنشر أسماء وأكواد الطلبة على صفحة المدرسة حتى يتمكن الطالب من التسجيل مع المساعدة فى التسجيل.

ويمكن تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

- أول خطوة هى الضغط على رابط التسجيل بالاستمارة عبر الرابط التالى:

moe-register.emis.gov.eg/

- يتم إنشاء بريد إلكترونى موحد خاص بالطالب بكتابة الرقم القومى الخاص بالطالب الموجود فى شهادة الميلاد.

- ثم كتابة كود الطالب الذى استلمه الطالب من المدرسة.

- بعد ذلك يتم الضغط على مربع التأكد من "أنك لست روبوت" ثم الضغط على التحقق من البيانات.

- يتم تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكترونى البديل.

- تظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

- يعود الطالب إلى الموقع الرئيسى مرة أخرى، ويسجل الدخول عن طريق كلمة المرور.

- أخيرا تظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، حيث يجب استكمال ما بها من بيانات مثل العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.