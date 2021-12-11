السياحة تكشف مفاجأة عن الآثار المستردة خلال عام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الإدارة العامة للآثار المستردة تراقب العالم عبر متابعة المزادات التى تتم بالدول الأجنبية، بجانب متابعة البيع المباشر على الشبكات الدولية، والمنافذ الأثرية المصرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد 5300 قطعة أثرية فى العام الحالى فقط، من متحف الإنجيل المقدس بواشنطن.





وخلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أوضح عبد الجواد أن الإدارة تعمل مع مكتب النائب العام ووزارة الخارجية ومكاتب التعاون الدولى، وغيرها من الأجهزة فى الدولة المصرية، مشددا على أن الدولة المصرية نجحت فى استرداد 29300 قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن.

وأكد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن كل القطع المهربة مسجلة بمحاضر فقد وجارى العمل على استردادها، متابعا: "الأصعب بالنسبة لنا فيما نواجهه فى استرداد الآثار المصرية، هو ما يتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل السوشيال ميديا".

وأوضح: "مصر بها أحدث المتاحف فى العالم فى الوقت الحالى، وكل القطع الأثرية ملك للشعب المصرى بالكامل، ولم يمكن تركها مهربة فى الخارج، ونحن نسترد كل شهر قطع أثرية مصرية، والعالم يستهدف استنساخ التجربة المصرية فى استرداد الآثار المهربة".

وبين عبد الجواد: "أول خطوة بعد استرداد الآثار المهربة، يجرى لها ترميم بالمخازن، ثم يتم عرضها بالمتاحف طبقا لسيناريو العرض، مثل أول وأقدم هيكل عظمى بشرى بمتحف الحضارة، والذى كان مستردا من بلجيكا".