نقل موقف السرفيس بين الهرم وفيصل إلى جوار سنترال المريوطية (التفاصل)

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، مساء اليوم، إن القرار جاء ذلك بالتوازى مع أعمال التطوير التى تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل.

وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهاز السرفيس بالتواجد الميدانى بالمنطقة بين شارعى الهرم وفيصل نطاق المريوطية ونقل موقف سيارات السرفيس العشوائى وتنظيم أماكن تواجدها بمنطقة بديلة.

وبمتابعة من محمود حسين رئيس جهاز السرفيس تم نقل سيارات السرفيس بمنطقة المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية.