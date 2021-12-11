العمرة.. مصر للطيران توضح الشروط والضوابط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو أبو العنين، رئيس شركة مصر للطيران، إن الإجراءات المطلوبة من المصريين المسافرين إلى الخارج متغيرة؛ بسبب إجراءات الدول المختلفة، موضحًا أن الأجانب القادمين إلى مصر عليهم تقديم شهادة "PCR"، والمصريين عليهم الحصول على اللقاح وتقديم الشهادة المؤمنة برمز الاستجابة السريع "QR CODE".





وأضاف أبو العنيين خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المطلوب من المصريين الراغبين فى أداء العمرة متغير وفقًا لما تطلبه السلطات، مناشدًا أى مسافر المتابعة مع شركة السياحة وموقع مصر للطيران الإلكترونى. وأوضح أن الشركة جاهزة ومستعدة لتسيير رحلات العمرة، مشيرًا إلى تسيير رحلات إلى جدة أو المدينة وباقى الوجهات فى المملكة العربية السعودية كالدمام والرياض الصحية السعودية.

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