/665497/كيروش-سعيد-برد-فعل-اللاعبين-في-الملعب-بعدما-تلقينا-هدف

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأردن الذي أنتصر الفراعنة بنتيجة 3/1 خلاله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيرو في تصريحات عقب المباراة: " الأردن بدأ اللقاء بشكل مميز، بالضغط بطول الملعب، وتمكنوا من تسجيل هدف، ولكن بعدها سرعان ما عاد التوازن للمنتخب المصري ونجحنا في العود للمباراة بهدف مروان حمدي، في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول".

وأضاف: " ارتكبنا أخطاء وهذا وارد وهذا ما تفعله الفرق الأخرى ولكن إذا أعدنا التفكير وغيرنا اللاعبين، فهؤلاء اللاعبون إذا لم يُخطئوا فلن يتعلمو".

وأكمل: لقاء الأردن كان عصيب وفي بعض الأحيان نرى أشياء من اللاعبين طاقة كبيرة وفرص عديدة يخلقونها وكنت سعيداً برد فعل اللاعبين على الملعب".

نتيجة مباراة مصر والأردن

حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

كاس العرب 2021 : مصر 0 - 1 الاردن | هدف الاردن الاول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/1PXH5QFYMB — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 11, 2021

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعنة وأضاعوا فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.

ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن.

هدف منتخب مصر الأول على الأردن عن طريق مروان حمدي.#FIFArabCup | #مصر_الأردن | #كأس_العرب pic.twitter.com/2iHPRY6jxu — الكرة الأوروبية | كأس العرب قطر 2021 (@UEFAWORLD2022) December 11, 2021

وفي شوط اللقاء الثاني بدأ منتخب مصر بشكل جيد وأضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين فيصل، بعد تمرية متقنة من مروان حمدي ولكنها كانت قوية بعض الشئ.

وحاول منتخب مصر أن يغيرالنتيجة في الشوط الثاني ولكن دفاعات الأردن حافظت على شباكها، وظهرت بعض الخطورة على منتخب مصر من خلال الهجمات المرتدة القليلة للأردن في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 دخل محمد شريف بدلاً من حسين فيصل، كما دخل أفشة ومهند لاشين في الدقيقة 72 بدلاً من حمدي فتحي ومصطفى فتحي.

وتقدم أحمد رفعت بالهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 99 من الشوط الأول من الوقت الإضافي، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف ليضعها على يمين الحارس.

#فيديو |

أحمد رفعت يتقدم لمنتخب مصر 2 - 1 على الأردن في الدقيقة 99#مونديال_العرب #قطر2021pic.twitter.com/5nEhfvgjr8 — صحيفة العرب - قطر (@AlArab_Qatar) December 11, 2021

ثم عزز مروان داوود بالهدف الثالث في الدقيقة 119 عقب نزولة، بعد تمريرة أكثر من رائعة من أحمد رفعت ليضعها داوود برأسية متقنة على يسار الحارس.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب مصر لمواجهة تونس في الدور قبل النهائي بديربي شمال أفريقيا.