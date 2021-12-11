/665498/النائب-أيمن-محسب-عودة-إقامة-صلاة-الجنازة-بالمساجد-حقق-مطلبا-شعبيا

بعد عامين من التوقف..

وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، التحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، على قرار عودة إقامة صلاة الجنازة بالمساجد، مؤكداً أن القرار حقق مطلباً شعبيًا ولقى ترحيبًا واسعًا لدى المواطنين.

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وأضاف "محسب"، أن قرار منع إقامة صلاة الجنازة بالمساجد كان الهدف منه الحد من الزحام ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن وجود اللقاح والبدء فى تطعيم كافة المواطنين بالمجان يعيد الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولجميع قيادات وزارة الاوقاف والأئمة والدعاة على التعاون والتنسيق الحقيقى فى تلبيه مطالب المواطنين وأيضاً حرصهم على تجنب جميع الاثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها سواء في المساجد أو غيرها حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين.

النائب أيمن محسب: عودة إقامة صلاة الجنازة بالمساجد حقق مطلباً شعبيًا

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن صلاه الجنازه بالمساجد كانت متاحة في بعض المساجد التي بها ساحات مكشوفة مثل مسجد عمرو بن العاص وغيره ولكن عقب التغيرات والتقلبات المناخية حرصت الدولة على تلبيه مطالب المواطنين بعد تطعيم المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة، بالتزامن مع عودة بعض الأنشطة التى كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا تدريجياً.