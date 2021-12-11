/665499/كأس-العرب-طبيب-منتخب-مصر-يكشف-موقف-محمد-الشناوي-وحمدي-فتحي-بعد-الإصابة

تحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن الإصابات التي ضربت صفوف الفراعنة خلال لقاء الأردن اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفازت مصر على الاردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتتأهل وتضرب موعد حاسم أمام تونس في مباراة الدور نصف النهائي.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال المباراة وغادر الملعب بجانب تعرض محمد الشناوي لشد في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أن إصابة حمدي فتحي عباراة عن شد في العضلة الخلفية، وسيتم عمل أشعة غداً من أجل معرفة قوتها والوقت المحدد له من أجل التعافي.

بينما تحدث عن محمد الشناوي وأكد أنه تعرض لألم في الفخد وسيتم عمل أشعة أيضا له للإطمئنان على حالته قبل مباراة تونس القادمة.

أنور سلامة: كارلوس كيروش مش بيحب «أفشة وشريف».. وقائمة المنتخب بها بعض العوار

أكد أنور سلامة، مدرب الأهلي الأسبق، أن مستوى لاعبي مصر أمام الأردن بكأس العرب كان غير جيداً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك بعض اللاعبين أقل من المستوى للتواجد داخل منتخب مصر، ويجب الإستعانة بالخبرات من أجل عودة الريادة للكرة المصري، وأن أحمد رفعت مازال لم يقتع تفسه".

وزاد "الأردن تفوقت على مصر في كل شئ، وكانت أفضل من مصر، واللاعبين مش عارفين يوقفوا الكورة على الأرض".

وتابع "لابد أن يتحدث أحد مع كارلوس كيروش، وأفشة وشريف لابد أن يتواجدوا في التشكيل الرئيسي للمباريات، وكأس العرب بطولة مهمة وبها فنيات عالية للغاية".

وزاد "طريقة اللعب من الممكن أن يتم تغييرها خلال المباراة ولم يمكن أن يتم تثبيتها، والأهم هو تكتيك المدرب خلال المباراة والتدريبات التي تعودت عليها اللاعبين".

واختتم "لا توجد أي جمل تكتيكية خلال المباراة، وهناك لاعبين يريدوا المراوغة فقط دون إفادة المنتخب، وبعض القائمة يشوبها بعض العوار".