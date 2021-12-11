السياحة: إعادة 5 آلاف قطعة أثرية من متحف بواشنطن

جدة - نرمين السيد - قال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، الدكتور شعبان عبدالجواد، إن "الدولة المصرية نجحت فى إعادة 29 ألفا و300 قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن، فيما تم استرداد 5 آلاف و300 قطعة أثرية فى العام الحالى فقط، من متحف الإنجيل المقدس بواشنطن".





وشدد عبدالجواد، فى مقابلة خاصة مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، مساء اليوم السبت، على أن كل القطع المهربة مسجله بمحاضر فقد، وجارى العمل على استردادها، كما أن الإدارة العامة للآثار المستردة، تراقب العالم، من خلال مراقبة المزادات التى تتم بالدول الأجنبية، بجانب متابعة البيع المباشر على الشبكات الدولية، والمنافذ الأثرية المصرية. وتابع: "نسترد كل شهر قطع أثرية مصرية، والعالم يستهدف استنساخ التجربة المصرية فى استرداد الآثار المهربة". ولفت إلى أن أول خطوة تتم بعد استرداد الآثار المهربة، هو عمل ترميم لها بالمخازن، ثم يتم عرضها بالمتحف طبقا لسيناريو العرض، مثل أول وأقدم هيكل عظمى بشرى بمتحف الحضارة، والذى كان عائدا من بلجيكا.

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