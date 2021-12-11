حياة كريمة تخطط لإنشاء 3000 حضانة لتمكين المرأة اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروعات حياة كريمة، تعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة فتعد المرأة المستفيد الأكبر من مشروعات المبادرة، من خلال تعزيز مشاركتها فى سوق العمل.





وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سوف تنتهى مشروعات حياة كريمة من إنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة، للعمل على التمكين الاقتصادى وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل. كما ستستفيد المرأة بشكل رئيسى من القروض المقدمة، من خلال جمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى استفادتها من مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى أكثر من 58% من إجمالى المستفيدين. كما تصل نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%، كما بلغت نسبة الإناث المستفيدات من القروض المقدمة من شركة تمويلى 42%، وبلغت نسبة الإناث اللاتى يمتلكن بطاقات الرقم القومى 65%.

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