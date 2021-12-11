نشرة دوت الخليج| موعد مباراة مصر وتونس ومفاجأة فى أزمة شيرين وحسام حبيب

جدة - نرمين السيد - شهدت مصر على خلال الساعات الماضية اليوم السبت العديد من الأحداث، أبرزها: متابعة الرئيس السيسى لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27، وتأهل مصر لنصف نهائى كأس العرب، وتوجيهات مدبولى بحصر مواقف السرفيس، ومفاجأة شيرين الجديدة بشأن حسام حبيب.





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