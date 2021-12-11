الأعلى للجامعات يوافق على احتساب نتائج امتحانات sat لحاصلى الثانوية الأمريكية

ناقش المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلب المقدم من بعض أولياء الأمور للنظر فى شأن الموافقة على احتساب نتائج امتحان S.A.T للعام الدراسى 2022/2021 للحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من خارج جمهورية مصر العربية.
واستمع المجلس لرأى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالموافقة على استمرار احتساب نتائج امتحانات الـ SAT والـ ACT والـ EST للحاصلين على الشهادة الثانوية الأمريكية من خارج جمهورية مصر العربية بشرط توافر الإقامة الشرعية لهم بالخارج.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات أنه قد أحيط علمًا بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتاريخ 2021/11/22، والمتضمنة أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية، والذين سيحصلون على الشهادة الثانوية الأمريكية من خارج مصر، ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج، يسمح لهم بالتقدم بالمحاولات التى قاموا بأدائها على نظام S.A.T أو A.C.T أوEST، وذلك من منطلق الحرص على صالح أبنائنا الطلاب والطالبات من الحاصلين على هذه الشهادة.
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