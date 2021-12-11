كأس العرب.. منتخب المغرب يرد سريعا بهدف التعادل فى الجزائر

سجل محمد النهيرى هدف منتخب المغرب الأول فى مرمى نظيره الجزائرى، خلال اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب "قطر 2021".

جاء هدف النهيرى فى الدقيقة 64 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة التعادل 1 - 1.



تشكيل منتخب الجزائر

مبولحي، شتي، بن عيادة، بدران، توقاي، بن دبكة، حسام مريزيق، مزياني، زروقي، يوسف بلايلي، ياسين براهيمي.

تشكيل منتخب المغرب

أنس الزنيتي، بدر بانون، سفيان البوفتيني، محمد الشيبي، محمد الناهيري، يحيى جبران، عبد الإله الحافيظي، وليد الكرتي، أشرف بن شرقي، إلياس الحداد، وسفيان رحيمي.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الليلة سوف يقابل نظيره القطرى فى دور نصف النهائى، بعد أن تغلب الأخير على منتخب الإمارات بخماسية نظيفة.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على فلسطين والأردن والسعودية، فيما حل المنتخب الجزائري ثانيا في المجموعة الرابعة بعد فوزه على السودان ولبنان وتعادله مع منتخب مصر.

وحسمت قاعدة اللعب النظيف صدارة المجموعة لصالح منتخب مصر، بعدما حصل منتخب الجزائر في مشواره بكأس العرب على بطاقاتين صفراوين أكثر من الفراعنة بجانب بطاقة حمراء.

وسبق وأن تواجه منتخبا المغرب والجزائر في 34 مناسبة، بين مباريات ودية ورسمية في كافة المسابقات والتصفيات، ويعد منتخب المغرب صاحب الأفضلية في مباريات الفريقين، بعد أن حقق 14 فوزًا مقابل 10 تعادلات، و10 انتصارات للجزائر.

وعلى مستوى المباريات الرسمية، فقد تواجه المغرب والجزائر في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها "أسود الأطلس" الفوز في ثماني مناسبات، مقابل سبع انتصارات للجزائر، وتعادلين.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى على الإطلاق في تاريخ مواجهات المغرب والجزائر في كأس العرب، لكن سبق وأن تواجه المغرب والجزائر في مناسبة عربية سابقة، وهي دورة الألعاب العربية 1985، وفيها حقق "أسود الأطلس" الفوز بهدف دون رد.