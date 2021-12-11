/665505/شيرين-عبد-الوهاب-عن-ظهوها-بدون-شعر-مقدرتش-أكذب-على-جمهوري

أوضحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، سبب ظهورها بشعر محلوق خلال حفل مساء أمس، مشيرة إلى أنها لم تكن تريد أن يرا أولادها أن حياة والدتها انتهت عن هذه الحد، لأنها كانت من الممكن أن تلجأ حينها للإنتحار.

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وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: “أنا معنديش حالة نفسية، بس عندي حالة من عدم الإتزان، وحلقت شعري عشان أبان وحشة في عين حسام حبيب”.

وتابعت: “حلقت شعري قبل طلاقي بيوم واحد، مش أول مرة أقص شعري، أنا عملت ده وقت ما الناس هاجموني اني بتريق على مصر، ووقتها كنت في حالة نفسية سيئة، وهاني شاكر مادفعش عني وجابوني النقابة حققوا معايا”.

وأضافت: “الإنسان الحساس بزيادة ممكن يأذي نفسه عشان يعاقبها، وأنا كان لازم أربي نفسي”.

واستكملت موضحة هدفها من ظهروها بدون شعر: “قولتل لجمهوري انتو هتقبلوني كدة والناس صقفت واتبسطتو، ومش عايزة أركب بروكة بس انا مش فيك، ومقدرتش أكذب على جمهوري وفيه محاربات سرطان كتير أخدوني قدوة ليهم”.

تصريحات نارية من شيرين عبد الوهاب حول طليقها حسام حبيب مع نضال الأحمدية

قالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: " عايزة راجل مش عيل ابن أمه، حبي لحسام بقى زي السرطان.. رجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي".

وأضافت شيرين: "أنا معاه ببقى ضعيفة وخايفة.. زهقت من دوري كأم للرجالة نفسي ابقى حبيبة".

و علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على ظهورها دون شعر في أول ظهور لها بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب، حيث أثارت الجدل بهذه الإطلالة في حفلتها بدبي.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حفل أم الإمارات، إنها أصبحت تشعر براحة أكثر بعدما فعلت هذا الأمر، مضيفةً: مش كدا أحلى ولا كوافير ولا هم، أنا ارتحت وبغسل شعري 8 مرات في اليوم.

واستقبل الجمهور حديث شيرين عبد الوهاب بطريقة كوميدية، حيث سفق لها الجميع، وطالبوها بعدد آخر من أغانيها، التي ما دام أحبها الجمهور منها.

وقالت شيرين عبد الوهاب في حفلتها للجمهور: متقبلني كدا؟، أنا كدا فوقت، وبتحدى أصالة أنها تعمل كدا.

عودة شيرين بقوة للساحة الفنية بثلاثة أفلام ومسلسل رمضاني

من ناحية أخرى، تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة بعد غياب 4 سنوات، وذلك بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، اذ قالت خلال التسجيل الصوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية: "أنا هاعمل 3 أفلام في السنة، وهرجع في رمضان وأعمل حاجة ليها علاقة".