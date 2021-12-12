مصر عضوا بالمجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، أمس، نجاح مصر فى الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت، بمقر المنظمة البحرية الدولية، بالعاصمة البريطانية لندن.





وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطوات فوز مصر، حيث إنها حصلت على 135 صوتا من 160 دولة، كما أنها فازت بأعلى عدد للأصوات عربيا وإفريقيا.

يأتى ذلك تتويجًا لجهود وزارة الخارجية، ويعكس الفوز الثقة العالمية التى تحظى بها مصر ويؤكد الدور الريادى فى مجال النقل والملاحة البحرية.

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