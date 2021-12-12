محافظة القاهرة: إخلاء 4 آلاف أسرة بعزبة أبوقرن وتسكينهم بمشروع «معا»

جدة - نرمين السيد - أكدت نائب محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم أن أعمال الإزالة بمنطقة عزبة أبوقرن العشوائية بحى مصر القديمة تجرى على قدم وساق، حيث أسفرت أعمال الإزالة حتى اليوم عن إخلاء (4190) أسرة، مشيرة إلى تسكين المستحقين فور الإخلاء بمساكنهم البديلة المجهزة والمؤثثة بمشروع "معا "بحى السلام وجار نقل ما تبقى من السكان تباعا خلال الأيام القادمة.





جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ أعمال الإزالة الجارية، مشددة على استمرار الأعمال دون توقف أو تعطيل، حيث تجرى أعمال تنفيذ الإزالة بإشراف خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة. وقالت عبدالمنعم إنه سيتم فور الانتهاء من أعمال الإزالات البدء فى تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط أكبر متنزه ومتنفس أخضر بالقاهرة وعمل حديقة على مساحة كبيرة تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة حيث تمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا يعكس عراقة الحضارة المصرية. يأتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتى تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية تنفيذا لشعار «مصر بلا عشوائيات»، بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى وتحسين جودة الحياة له بنقله من العشوائيات، وخاصة العشوائيات الخطرة، إلى مجتمع آمن متحضر وراقى يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا فى بيئة آمنة.

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