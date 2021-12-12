/665507/حفل-ختامي-للموسم-الثقافي-بقسم-الصحافة-والنشر-بكلية-الدراسات-الإسلامية-والعربية-بجامعة-الازهر-بنات

يعقد قسم الصحافة والنشربكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الازهر برئاسة الأستاذة الدكتورة آيات رمضان الأحد الحفل الختامي للموسم الثقافي للفصل الدراسي الأول.

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يأتى ذلك بحضور السادة أعضاء لجان التحكيم للمسابقات الثلاث الأستاذة الدكتورة آيات رمضان رئيس القسم والأستاذة الدكتورة منى عبد الجليل رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان والأستاذة الدكتورة ولاء العقاد الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون والأستاذة الدكتورة دعاء الصعيدي الأستاذ بقسم الصحافة والنشر وأعضاء هيئة التدريس بالقسم الدكتورة دعاء حاتم مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية والدكتورة سارة حمزة مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية والدكتورة أسماء أمين مدرس بقسم الصحافة والنشر..

وسوف يتم إعلان النتائج الخاصة بمسابقة أفضل تقرير صحفي مصور وتتنافس فيه خمس فرق هم: United Media ، الماس الإعلامي، Unique Journalist ، صوت الأزهر، رواد الإعلام وهم من طالبات الفرقة الثانية وتُعد هذه المسابقة ضمن مادة مدخل إلى الفن الصحفي تحت إشراف الدكتورة زينب الدميري و م.م نسمة الليثي.

حفل ختامي للموسم الثقافي بقسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الازهر بنات

كما يتم إعلان نتيجة أفضل شعار لقسم الصحافة والنشر والذي تتنافس فيه أكثر من ٥٠ طالبة من جميع الفرق .

كذلك مسابقة أفضل مقال صحفي والتي ضمت ثلاث فئات هم: الإعلام والهوية، الإعلام أحد أدوات الدبلوماسية الشعبية، الإعلام الغربي والإسلاموفوبيا والذي تتنافس فيه أكثر من ٤٠ طالبة من جميع الفرق.

يبدأ الحفل الختامي في تمام الساعة العاشرة صباحاً بإحدى قاعات الكلية