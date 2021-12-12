ميدو: مروان حمدي لا يصلح ليكون مهاجم مصر الأساسي رغم هدفه في الأردن

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تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول لقاء مصر أمام الأردن الذي حقق خلاله الفراعنة الانتصار بنتيجة 3/1 في الأشواط الإضافية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "العنصر البدني صب في صالح مصر عن الأردن في الشوط الثاني، بالإضافة للتغييرات التي قام بها كيروش ظبطت الفرقة".

وأضاف: " هدف مروان حمدي جاء في توقيت كان يحتاجه اللاعب والمنتخب، وهو لاعب جيد، لكنه "مش مهاجم مصر" في الوقت الحالي".

وأردف: "مصر كسبت قائد جديد في بطولة كأس العرب، وهو عمرو السولية، والشوط الأول بمباراة مصر والأردن هو الأسوأ لمنتخب مصر منذ قدوم كارلوس كيروش"

وأكمل: "عودة كأس العرب مرة أخري هي أجمل حدث للكرة العربية خلال السنوات الأخيرة، "بطولة حلوة اوي"، ونتمني استمرارها ولو كل عامين".

وأختتم قائلاً: "مصر ظهرت بشكل دفاعي سيئ في الشوط الأول أمام الاردن، والشناوي أنقذ العديد من الفرص الهامة".

تصريحات كيروش

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأردن الذي أنتصر الفراعنة بنتيجة 3/1 خلاله.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: " الأردن بدأ اللقاء بشكل مميز، بالضغط بطول الملعب، وتمكنوا من تسجيل هدف، ولكن بعدها سرعان ما عاد التوازن للمنتخب المصري ونجحنا في العود للمباراة بهدف مروان حمدي، في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول".

وأضاف: " ارتكبنا أخطاء وهذا وارد وهذا ما تفعله الفرق الأخرى ولكن إذا أعدنا التفكير وغيرنا اللاعبين، فهؤلاء اللاعبون إذا لم يُخطئوا فلن يتعلمو".

وأكمل: لقاء الأردن كان عصيب وفي بعض الأحيان نرى أشياء من اللاعبين طاقة كبيرة وفرص عديدة يخلقونها وكنت سعيداً برد فعل اللاعبين على الملعب".

عمرو السولية أفضل لاعب بمباراة مصر والأردن

حصد عمرو السولية جائزة أفضل لاعب بمباراة مصر أمام الأردن التي أنتي بفوز الفراعنة بنتيجة 3/1، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب.

وقدم السولية أداء مميز خلال مجريات المبارة، وساهم بشكل كبير مع زملاءه لتحقيق الانتصار الصعب في الأشواط الإضافية، لضرب موعد مع تونس في نصف النهائي بديربي شمال أفريقيا.