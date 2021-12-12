«الأعلى للآثار»: منطقة عين شمس من أهم المناطق الأثرية فى الحضارة القديمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن شرق القاهرة يضم واحدة من أهم المناطق الأثرية فى الحضارة المصرية، وبالتحديد منطقة عين شمس.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة cbc: أن هذه المنطقة هى التى تم ابتكار التقويم الشمسى بها على يد القدماء المصريين، بالإضافة للجزء الرئيسى لمعبد الشمس.

وتابع: معبد عين شمس يضم مسلة الملك سنوسرت وهى أقدم مسلة قائمة فى التاريخ، وتلك المنطقة كانت عبارة عن صحراء، وكانت المقابر أو الجبانة الخاصة بمدينة عين شمس".

وفى وقت سابق، عثرت الأجهزة المختصة على مقبرة آثرية يرجع تاريخها إلى عهد الأسرة 26 أسفل أحد منازل حى عين شمس المعروف قديماً باسم مدينة "أون" أى رب الشمس المدينة المدفونة فعلياً تحت حى عين شمس حالياً.

ونجحت وزارة الداخلية فى القبض على عدد 8 من المتورطين بالتنقيب عن المقبرة وإحباط مخطط تهريب التابوت الفرعونى خارج البلاد.