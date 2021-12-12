غدا.. انتهاء أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى

جدة - نرمين السيد - ونوهت محافظة الجيزة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسى لجسم الكوبرى، فى منزل شارع مراد وتنتهى الاعمال صباح غد الاحد دون تعطيل لحركة المرور.

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدى المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

من جهة أخرى، وبالتوازى مع أعمال التطوير التى تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل، فقد كلف أحمد راشد محافظ الجيزة جهاز السرفيس بالتواجد الميدانى بالمنطقة بين شارعى الهرم وفيصل نطاق المريوطية ونقل موقف سيارات السرفيس العشوائى وتنظيم اأماكن تواجدها بمنطقة بديلة.

وبمتابعة من محمود حسين رئيس جهاز السرفيس، تم نقل سيارات السرفيس بمنطقة المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية.