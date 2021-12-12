السفير المصرى فى مالابو يلتقى وزير المناجم والصناعة بغينيا الاستوائية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، Gabriel Mbaga Obiang Lima وزير المناجم والصناعة والطاقة الغيني، لبحث آفاق التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية فى مجالى البترول والغاز الطبيعي.





واستعرض السفير المصرى تطور قطاعى البترول والغاز الطبيعى فى مصر والامكانيات التى تملكها مصر فى تلك المجالات، فضلاً عما يقدمه قطاع البترول من خبرات متراكمة فى مجال التدريب وتأهيل الكوادر العاملة فى هذا المجال. ومن جانبه، أكد وزير البترول الغينى على مشاركته فى فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول EGYPS 2022 المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022، كما أشار إلى رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالى البترول والغاز الطبيعي، داعياً الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال لاستكشاف ما تمتلكه بلاده من فرص واعدة للاستثمار. كما أشاد الوزير الغينى بالخبرات المصرية الهائلة التى ستمكنها من استضافة فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذى سيعقد بمصر خلال عام 2022، مؤكداً حرص بلاده على التنسيق المستمر مع مصر لتحقيق مصالح الدول الإفريقية.

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