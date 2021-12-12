/665511/حفيظ-دراجي-هذه-هي-الجزائر-التي-تنتصر-ولا-تنكسر

تحدث المعلق حفيظ دراجي، عقب فوز الجزائر أمام المنتخب المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما تعادلا 2/2، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب المعلق الجزائري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “هذه هي جزائر المواعيد الكبرى التي تنتصر ولا تنكسر ..

_ مبروك الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

_ مبروك للاعبي المنتخبين على الطبق الكروي الثري الذي قدموه، وروحهم الرياضية العالية..

_ مبروك للجماهير الجزائرية التي تشرفنا في قطر

تنقلنا إلى قطر للمنافسة على البطولة

إذا فزنا لن يصيبنا الغرور..

واذا خسرنا لن ننكسر..

نموت من أجل أن ننتصر للوطن .. ولا نموت اذا خسرنا في مباراة كروية..

تحيا الجزائر”

الجزائر والمغرب

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في أفضل مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط. وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.

وفي الشوط الثاني أستمر الوضع على وهاجم كل فريق الأخر، حتى أحرز ياسين إبراهيمي الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء ليرد بعدها المغرب بدقيقة بهدف التعادل عن طريق محمد النهيري برأسية قوية تسكن الشباك.

لينتهي اللقاء ويلجأ الفريقين للأشواط الإضافية، ثم يحرز يوسف البلايلي هدف أكثر من رائع في الدقيقة 102 بتصويبة صاروخية من منتصف الملعب.

ليظن الجكميع أن اللقاء انتهى، ليعود بدر بانون في الأخير بالهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 111، برأسية متقنة على يسار ريس مبولحي لم يستطيع التصدي لها، لتستمر القمة والإثارة وينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وتذهب المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، لتستمر الإثارة ليفوز في الأخير منتخب الجزائر بنتيجة 5/3 بعد مارثون في ضربات الجزاء.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

ريس مبولحي، حسين بن عيادة، إلياس شتي، عبد القادر بدران، محمد أمين طوغاي، سفيان بن دبكة، حسام الدين مريزيق، يوسف بلايلي، ياسين براهيمي، طيب مزياني، مروان زروقي.

تشكيل المغرب:

أنس الزنيتي – سفيان البوفتيني – بدر بانون – محمد الشيبي – محمد الناهيري – يحيى جبران – وليد الكرتي – عبد الاله الحافيظي – اسماعيل الحداد – أشرف بن شرقي – سفيان رحيمي.