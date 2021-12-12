الإفتاء: اختراق شبكات الواى فاى حرام شرعا

جدة - نرمين السيد - وقالت عبر صفحتها بفيس بوك، إن اختراق شبكات -الواى فاي-، يعني: أن الشخص يقوم من خلال بعض البرامج باكتشاف الرقم السريّ، الذى من شأنه أن يمنع الآخرين من الانتفاع بهذه الشبكة ذات القدر المعلوم من الميجات والذى دفع صاحبه ثمنه لينتفع به، وقد وضع له هذا الرقم السريّ، ليمنع الآخرين من الانتفاع به إلا بإذنه.

وأوضحت أنه لا شك أن هذه الشبكات التى يُدفع لها اشتراك شهرى تعتبر أموالًا؛ فاختراق كل هذه الموانع والحواجز المعنوية التى وضعها صاحب الشبكة يُعتبر اعتداءً على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق، ومن ثَمَّ فإن اختراق شبكات -الواى فاي-، أمرٌ محرم شرعًا، ومثل ذلك فى الحرمة الإعانة على ذلك؛ لقول النبى ﷺ: «أَلا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» (رواه الدارقطنى والحاكم).