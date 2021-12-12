الأمم المتحدة: مصر مهتمة بمواجهة الفساد فى زمن الأوبئة

جدة - نرمين السيد - وقالت والي، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسيني، عبر القناة "الأولى" المصرية، إن مصر ستنظم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، مبينة أنه سيتم نشر تقرير عن حجم الفساد فى الرياضة، وعن مكافحة الفساد فى القطاع الصحى فى مسألة صناعة الأدوية وأجهزة الحماية من العدوى.

وأشارت إلى أن المؤتمر ستشارك فيه 144 دولة حول العالم و5 رؤساء دول و50 وزيرا و 30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وهذا يعد أعلى حضور فى تاريخ هذا المؤتمر، كما أن هناك مشاركة ضخمة من قبل المجتمع المدنى بهذه الفاعلية، على خلفية مشاركة 268 جمعية من جمعيات المجتمع المدنى و 257 جمعية أهلية.

ورأت أن الدولة عندما تضع التشريعات وتعلن إستراتيجيات وطنية وتبدأ فى تنفيذ هذه الإستراتيجيات وتشارك بإعلان نتائج عملها، يتقدم ترتيبها فى مختلف التقارير، مضيفة: "أن المؤشرات هى أن يشعر المواطن بأن الدولة جادة فى محاربة الفساد وأنه شريك فى محاربة الفساد وعليه مسئولية".