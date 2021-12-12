وزيرتا ثقافة مصر وتونس يشاهدن «آه كارميلا» فى أيام قرطاج المسرحية

المسرحية التى تحل مصر عليها ضيف شرف وذلك بسينما الريو بنهج ابن خلدون بالعاصمة، بحضور السفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.
يذكر أن عرض "اه كارميلا" من إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية، تأليف الكاتب الإسبانى خوسيه سانشيز، دراماتورج وإخراج أشرف علي، تمثيل محمد فريد، ماريا أسامة، ديكور وملابس دنيا عزيز، عرائس ماجد عبد الرازق، موسيقى معتز مجدي، عرائس ماجد عبد الرازق، استعراضات محمد عبد الصبور.
وتدور أحداثه حول فترة الحرب الأهلية الإسبانية التى تسبب فى موت الكثير من المواطينن، وكانت ما بين القوميين والجمهوريين، والقصة تتمحور حول اثنين من الممثلين الشعبيين وهم "باولينو وكارميلا"، وهما يتجولان فى كل المدن من أجل تقديم عرضهما، وصادف أن يقدماه أمام الجنرال فرانكو قائد القوات المعادية لمدينتهم، ولكن "كارميلا" ترفض تقديم العرض وتواجه بكل قوة الجنرال وضباطه و"باولينو" ترك "كارميلا" تموت من أجل أن يعيش، ولكن عاش فى خياله بأنها مازلت على قيد الحياة وتلتقى به كل يوم على المسرح.
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