بعد إغلاق بعض الطرق.. الأرصاد تكشف حالة طقس ودرجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (5 ص:7 ص) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

الإسكندرية 22 13

وادى النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 9

سيوة 19 9

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 25 15

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 14

العريش 25 12

رفح 24 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 7

نويبع 26 19

طابا 26 12

كاترين 22 8

الطور 27 16

شرم الشيخ 29 16

الغردقة 29 16

مرسى علم 28 15

الفيوم 25 12

بنى سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

ادفو 30 13

أبوسمبل 30 12

الوادى الجديد 29 9

شلاتين 30 16

أبو رماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 28 16