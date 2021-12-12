/665512/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات هامة ومن أبرزها، ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، و مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بيرنلي ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium كريستال بالاس ضد إيفرتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني فياريال ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium أوساسونا ضد برشلونة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium ريال بيتيس ضد ريال سوسييداد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الفرنسي ليل ضد ليون في تمام الساعة الثانية ظهرا أنجيه ضد كليرمون فوت في تمام الساعة الرابعة عصرا ميتز ضد لوريان في تمام الساعة الرابعة عصرا رين ضد نيس في تمام الساعة الرابعة عصرا ستراسبورج ضد مارسيليا في تمام الساعة السادسة مساء باريس سان جيرمان ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء. مواعيد مباريات الدوري الألماني جرويتر فورت ضد يونيون برلين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن في تمام الساعة السادسة والنصف مساء. مواعيد مباريات الدوري الإيطالي تورينو ضد بولونيا الساعة الواحدة والنصف ظهرا هيلاس ضد فيرونا أتلانتا في امام الساعة الرابعة عصرا نابولي ضد إمبولي في تمام الساعة السابعة مساء ساسولو لاتسيو في تمام الساعة السابعة مساء انتر ميلان ضد كالياري في امام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.