/665514/تعرف-على-موعد-مباراة-ريال-مدريد-ضد-أتلتيكو-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم الأحد، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مبارا ريال مديريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

فيما يحتل فريق ريال مدريد المباراة متصدر جدول ترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نظيرة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والذي يملك 29 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 36 مغرداً منفرداً بصدارة الليجا الاسبانية، بينما يظل أتليتك بيلباو عند النقطة رقم 20 بالمركز الثامن.

كريم بنزيما صاحب الألفية مع ريال مدريد

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.