وزيرة التضامن تكرم المتعافين من الإدمان بالمناطق البديلة للعشوائيات اليوم

جدة - نرمين السيد - تعقد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وإسطبل عنتر.





ويأتى ذلك فى إطار لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. كما سيتم الإعلان عن البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الإدمان فى هذه المناطق . كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد جدد الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التى حددها القانون للموظف المُتعاطى لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة فى المرافق الحيوية التى تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

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