القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 596 شابا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 596 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 34 شاب من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1194 باحثا عن عمل، منهم 33 من ذوى القدرات الخاصة.





وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 31 ألف جنيه لـ 14 عاملا من المسجلين بالإدارة ، وبدء صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 2760 عاملاً مسجلاً بواقع مليون و380 ألف جنيه، فضلاً عن استخراج 539 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضى - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 88 شكوى فردية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 29 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها، و 16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى ، تم التفتيش على 215 منشأة ، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 16 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوتين توعية للعمال، والتفتيش على 21 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.