القوى العاملة تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالوادى الجديد

ووجه وزير القوى العاملة، رسالة للمشاركين فى الندوة قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.
ومن جانبه قال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن الوزارة قامت بالتعاون مع العديد من الجامعات المصرية الخاصة منها والحكومية، من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل الحر ، مؤكدا أننا جميعا شركاء فى المسئولية فى نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية بكل مكان وجعلها أسلوب حياة من أجل خفض معدلات الإصابات والحوادث.
وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت عدة محاور ومنها : مفهوم السلامة والصحة المهنية ، والمخاطر الموجودة فى بيئة العمل، وكيفية إعداد خطة طوارئ وتنفيذ عملى على أرض الواقع مع عرض بعض النماذج لخطة طوارئ المنشآت.
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