موجز دوت الخليج: إغلاق طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. والأعاصير تضرب أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن شرق القاهرة يضم واحدة من أهم المناطق الأثرية فى الحضارة المصرية، وبالتحديد منطقة عين شمس.

وأضاف، أن هذه المنطقة هى التى تم ابتكار التقويم الشمسى بها على يد القدماء المصريين، بالإضافة للجزء الرئيسى لمعبد الشمس.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية

«الأعلى للآثار»: منطقة عين شمس من أهم المناطق الأثرية فى الحضارة القديمة

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