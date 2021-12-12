/665426/أبرزهن-إلهام-شاهين-فنانات-عربيات-سبقن-شيرين-في-حلاقة-الزيرو

ضجة كبيرة أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد ظهور المطربة شيرين عبدالوهاب على أحد مسارح أبو ظبي بدولة الإمارات، وهي حليقة الرأس تماما، بعد أيام من انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وتعتبر شيرين ليست أول من فكر في الظهور بهذه الإطلالة، حيث سبقها في هذا “اللوك” عدد من النجمات العربيات في حلاقة رؤوسهن على الزيرو.

ويرصد دوت الخليج في سياق هذا التقرير أبرز النجمات العربيات اللاتي سبقن شيرين في «لوك حلاقة الزيرو».

1- الفنانة إلهام شاهين:

قامت النجمة الكبيرة إلهام شاهين بإزالة شعر رأسها تماما عام 2015 أثناء تصوير فيلم "ريجاتا"، بطلب من المخرج الشاب محمد سامي، حيث كانت تؤدي دور مريضة بالسرطان.

2- مايا دياب:

ظهرت الفنانة الللبنانية مايا دياب حليقة الرأس في تصوير كليب لها يحمل اسم "شكلك ما بتعرف أنا مين"، وهو ما اعتبره البعض وقتها شيئا طبيعيا، حيث اعتادت النجمة اللبنانية على إثارة الجدل من خلال إطلالاتها المختلفة.

3- النجمة السورية سوزان سكاف:

ظهرت سوزان سكاف متخلية عن شعرها تماما، من أجل تقديم دور في مسلسل "حائرات"، والتي جسدت فيه دور السيدة إنعام التي أصيبت بالسرطان وتعاني آلام المرض وآلام الأزمة السورية القاسية.

4- نادين نجم:

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، منذ عامين خلال تصوير أحداث مسلسلها الدرامي الرمضاني "خمسة ونص"، وهي تحلق شعرها «زيرو» ضمن الأحداث، قالت "نجم" في تصريحات صحفية حينها إنها فعلت ذلك دعمًا منها لمرضى السرطان، حيث جسدت خلال العمل دور طبيبة أورام سرطانية.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كشفت عن السر وراء تخليها عن شعرها، وحلاقته كاملًا فضلًا عن أسباب فشل تكوينها أسرة وإنجابها طفلًا من زوجها السابق حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تسجيل صوتي مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله، روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة عليّ جدًا".

وتابعت: كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعة، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه".

وأضافت باكيةً: "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".