/665516/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-وموناكو-في-الدوري-الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره موناكو، اليوم الأحد، في قمة نارية ضمن مواجهات الجولة 18 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الجاري 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الأحد.

باريس سان جيرمان احتفظ بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن رين الوصيف.

تشكيل باريس المتوقع

في حراسة المرمي: كيلور نافاس نونو مينديش -عبده ديالو - ماركينيوس - أشرف حكيمي ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - أندير هيريرا كيليان مبابي - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسانت إيتيان، بفوز الفريق الباريسي، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهدت مباراة اليوم في التشكيل الأساسي الظهور الأول للإسباني سيرخيو راموس، منذ انضمامه في الإنتقالات الصيفية الماضية.

افتتح سانت إيتيان سجل التهديف في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق دينيس بوانجا.

وعاد باريس في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق البرازيلي ماركينيوس من خلال كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق لونيل ميسي على رأس ماركينيوس الذي سددها داخل الشباك.

عاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالهدف الثاني في المباراة لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة، من خلال تمريرة سحرية رائعة من ميسي إلى دي ماريا يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

وسجل البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ميسي من الطرف الأيسر إلى ماركينيوس سددها برأسه داخل الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان في المباراة:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: بيرنات، ماركينيوس، راموس، حكيمي.

الوسط: جايي، دانيلو، دي ماريا.

الهجوم: نيمار، مبابي، ميسي.