الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدار الأسبوع

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دوت الخليج

وكشفت الأرصاد عن طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

وتشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجة الحرارة اليوم السبت، وغدا الأحد على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين (2 و4) درجات مئوية، يليه انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من الاثنين المقبل على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات، حسبما ذكر بيان الأرصاد الجوية.

هطول الأمطار على السواحل الشمالية

وتوقع خبراء الأرصاد هطول الأمطار على السواحل الشمالية، عدة أيام بالإضافة إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بنهاية الأسبوع.

وفيما يلي حالة الطقس خلال الأيام القادمة:

وعن حالة الطقس اليوم السبت 11 ديسمبر وغداً الأحد 12 ديسمبر:

يتوقع أن تسود شبورة مائية من ( 5: 7) صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق بمدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 30-20%.

وعن حالة الطقس الاثنين 13 ديسمبر:

يتوقع أن تسود شبورة مائية من 5: 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 20 إلى 30% تقريبا، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس الثلاثاء 14 ديسمبر:

تسود أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (40 -30%) تقريبًا، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحالة الطقس الأربعاء 15 ديسمبر:

وتسود أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 40-30% تقريبا، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 16 ديسمبر:

ويشهد يوم الخميس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية فترات متقطعة 40-60% تقريبا، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة اليوم السبت 11 ديسمبر إلى الخميس 16 ديسمبر 2021 حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية: